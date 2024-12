Roma, 24 dic (Adnkronos) - "Bisogna ricordare che il Ministro dell'interno Salvini del governo Conte 1, dati alla mano, è stato l'unico a riuscire a ridurre drasticamente gli sbarchi in Italia e, così facendo, a diminuire rilevantemente il numero dei morti in mare svolgendo un'opera ben più umanitaria di tutte le ONG". Lo dice Roberto Vannacci a Affaritaliani.it.

"Un eventuale rimpasto di governo non dovrebbe essere innescato dall'esito di una vicenda giudiziaria ma se le future opportunità politiche porteranno a una riconfigurazione delle cariche ministeriali nulla impedirebbe di prendere in considerazione il ritorno dell'attuale Ministro dei Trasporti al Viminale, fermo restando che ritengo che Salvini stia già operando ottimamente nell'incarico attuale", ha aggiunto l'eurodeputato della Lega.