Roma, 9 set. (Adnkronos) - "L’incapacità a confrontarsi sui temi della Nazione, combinato con l’odio politico, li spinge a scendere sempre più rapidamente le scale della decenza. Toccato il fondo, temo che lo scaveranno". Lo scrive sui social Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera.
Governo: Trancassini, 'con odio politico scaveranno fondo decenza'
9 settembre, 2025 • 10:23
