

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “FdI ha lanciato un attacco deliberato e mirato contro il Capo dello Stato, creando un grave precedente nelle relazioni istituzionali tra Governo e presidenza della Repubblica. Si fermino immediatamente perché destabilizzare il garante della Costituzione è un rischio per il Paese. Il capogruppo Bignami sa perfettamente quale peso politico abbia la sua insinuazione e quale situazione dirompente avrebbe creato, a prescindere dalle bufale di un organo di stampa noto per la sobrietà dei suoi titoli. Ed è altrettanto certo che certi attacchi non si fanno senza che la premier Meloni sia informata. Chi deve bloccare tutto questo, lo faccia subito”. Così in una nota Debora Serracchiani, deputata e componente della segreteria nazionale del Pd.

