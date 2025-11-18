

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "L’Italia è fanalino di coda in Europa per le previsioni di crescita mentre aumentano povertà e diseguaglianze. Per tutta risposta la destra con l’autonomia differenziata spacca il Paese e addirittura arriva a lanciare accuse ridicole e inaccettabili verso la massima autorità istituzionale, la carica più amata e riconosciuta dagli italiani per autorevolezza e imparzialità. Fino a quando la Presidente Meloni pensa di poter tacere?". Così Marina Sereni, segreteria nazionale del Pd.

