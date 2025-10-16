

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Penso - e lo dico al segretario della Cgil - che a chiedere scusa si mostri forza e non debolezza, civiltà e non acredine. Gli insulti non vanno mai bene, da qualsiasi parte arrivino. Clima troppo saturo, un passo indietro quando si esagera sarebbe la cosa giusta da fare". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.

