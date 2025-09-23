

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Sappiamo che la premier ama il genere fantasy ma ce ne vuole davvero tanta di fantasia per dire che ha tv e giornali contro quando controllano la tv pubblica, buona parte di quella privata, giornali nazionali e locali e portano persino gli editori in Parlamento per assicurarsene la fedeltà". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

