Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Questo è il governo dei record ma negativi. Abbiamo i salari più bassi d'Europa e hanno detto no alla proposta delle opposizioni sul salario unico. Il record negativo per le bollette più care d'Europa e Meloni in conferenza stampa non ha voluto rispondere ma bastano venti secondi per farlo: in Italia il prezzo dell'energia lo fa il gas che è la finte più costosa, in altri paesi si è staccato il prezzo dell'energia dal gas grazie alle rinnovabili ma da noi non si è fatto". Così Elly Schlein su Metropolis sul sito di Repubblica.