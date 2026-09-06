

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Dopo 4 anni non vi crede più nessuno. Dopo 4 anni di governo Meloni la crescita è allo zero, siamo fanalino di coda del G20 nonostante il Pnnr, ci sono stati 3 anni di calo della produzione industriale, i salari sono tra i più bassi d'Europa, 9 punti persi in 4 anni, lo dice l'Istat, la spesa è aumentata del 30%, le bollette e il costo dell'energia sono i più alti in Europa, la pressione è al record degli ultimi 12 anni. Quante promesse tradite". Lo ha detto Elly Schlein alla festa dell'Unità del Pd pugliese a Martina Franca.



