Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Dipende dagli amici che ti scegli... Noi non ci rassegniamo al fatto che la forza di un Paese si esprima con l'amicizia con miliardari che attaccano i giudici italiani" in un sistema dove "la legge è uguale per tutti. Ovviamente, mi sto riferendo a Musk. Il nostro è un modello di società diverso in cui non sono i miliardari a decidere per i cittadini". Lo dice Elly Schlein intervenuta alla manifestazione degli amministratori, davanti a Montecitorio, sulle politiche abitative a proposito del giudizio di Politico su Giorgia Meloni come leader più potente in Europa.