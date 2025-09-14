

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "La destra si nutre di un nemico al giorno" cerca sempre "un capro espiatorio perché se qualcosa non va, mai che sia colpa loro. Mai che si assumano una responsabilità, loro che sono al governo da tre anni". Lo dice Elly Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia.

