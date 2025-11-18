

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Un attacco grave al Quirinale. Noi abbiamo chiesto a Meloni se condivida l'attacco grave fatto oggi dal suo capogruppo Bignami. Tra queste parole e quelle di Nordio viene sospetto che ci sia il tentativo di distogliere l'attenzione dal flop di questa manovra e dal fatto che la commissione europea ha detto che l'Italia è il fanalino di coda dell'Ue per la crescita". Lo dice Elly Schlein a Cartabianca su Rete4.

