Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Le risorse non sono infinite e questo governo le sta buttando per fare propaganda". Così Elly Schlein a Di Martedì su La7. "Ci hanno fatto un sacco di promesse che stanno puntualmente tradendo: hanno scritto che alzeranno le accise sul diesel, invece di abbassarle sulla benzina e poi buttano 800 milioni degli italiani per costruire carceri in Albania".