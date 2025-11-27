

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Io trovo che sia stato molto grave attaccare in questo modo il Quirinale, il Presidente della Repubblica, che ha sempre svolto il suo mandato nel pieno solco costituzionale di rappresentare tutta l'unità nazionale e di fungere da garante super partes della Costituzione. Chiunque insinui il contrario troverà sempre la nostra ferma opposizione". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7. "Era doveroso che" Giorgia Meloni "andasse a incontrare dopo questi attacchi scomposti il Presidente della Repubblica, incontro dopo il quale hanno definito il caso chiuso".

