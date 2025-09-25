

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Sono tre anni che fa la vittima. Basta! Basta! Perché l'economia è ferma, le liste d'attesa si allungano, i salari degli italiani sono troppo bassi. Altre sono le vittime e ogni giorno d'inerzia è un giorno perso per la pace". Così Elly Schlein alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto.

