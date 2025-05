Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "E' sempre colpa di qualcun altro, no? Le liste d'attesa sono essenzialmente colpa delle Regioni, il Governo ha fatto tutto quello che poteva. Così come i 25 mesi di calo della produzione industriale sono colpa dell'Europa. Il fallimento dei suoi centri in Albania sono colpa dei giudici. Li vive in un mondo fantastico dove quando una cosa funziona è merito suo, quando una cosa non funziona è sempre colpa degli altri. Bello!". Così Elly Schlein nella replica all'interrogazione a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera.

"Torni in connessione un minuto con il mondo reale e vada a spiegare che è sempre colpa di qualcun altro. A quella donna che a Pesaro qualche mese fa mi ha detto che dopo una diagnosi di tumore non riusciva a prenotare le visite nel pubblico e ha dovuto sborsare 500 euro per andare dal privato. Ho una ragazza una settimana fa a Terni che mi ha detto che non ha voce perché da più di un anno aspetto un intervento".