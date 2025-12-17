

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Lei prima ci ha detto di studiare, ma guardi, per noi non è un insulto, perché solo voi insultate gli studenti, dicendo che sono inutili quando l'unica cosa inutile qui è le vostre bugie e la vostra arroganza al potere". Lo dice Elly Schlein in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto dopo le comunicazione della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue.

