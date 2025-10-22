Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Lei oggi festeggia tre anni del suo governo ma gli italiani non hanno niente da festeggiare. Lei da tre anni ci racconta un film a colori ma da tre anni l'Italia è in bianco e nero". Lo dice Elly Schlein nell'intervento alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.
**Governo: Schlein a Meloni, 'festeggia tre anni ma italiani nulla da festeggiare'**
22 ottobre, 2025 • 18:23
