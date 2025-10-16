

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La sinistra sempre pronta a far la morale sul rispetto per le donne poi dà della prostituita alla Meloni. È quello che ha fatto oggi Landini definendo una cortigiana la premier. Questa è la sinistra che si indigna quando la Meloni li accusa di violentare il clima. Ti sono vicina presidente". Lo scrive su Facebook il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

