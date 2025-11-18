

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Mentre il Paese affonda, loro che fanno? Invece di occuparsi di salari, sanità, infrastrutture e futuro, attaccano il Quirinale e provano a spaccare l’Italia con la solita ossessione dell’autonomia differenziata. È una destra che si comporta come se lo Stato fosse cosa loro, come se le istituzioni fossero ostacoli e non pilastri della democrazia". Così Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare.

"È gravissimo lo scontro che hanno aperto con il Presidente della Repubblica, un attacco senza precedenti alle garanzie costituzionali. E Meloni? Tace. Tace mentre i suoi mettono sotto tiro il Capo dello Stato. È inaccettabile. È irresponsabile".

"E i dati ci dicono la verità. L’Italia è all’ultimo posto in Europa per crescita economica: il PIL nel 2025 crescerà appena dello 0,4%. Senza il PNRR — che Fratelli d’Italia non ha votato — saremmo in recessione. Questa è la realtà, nuda e cruda. Altro che propaganda. Il loro è un governo che non solo non governa: è un governo che divide, destabilizza e indebolisce il Paese. E noi non possiamo stare zitti".

