

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Esprimo la mia più profonda solidarietà al ministro Daniela Santanchè, bersaglio di minacce di morte sui social. Non saranno queste vili iniziative a fermare uno dei ministri più determinati e impegnati, spero che i responsabili vengano individuati al più presto". Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fratelli d'Italia.

