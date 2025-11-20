

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Questa legge elettorale fu scritta per determinare un pareggio e una maggioranza Ursula, tre anni fa Giorgia riuscì ad aggiudicarsi una maggioranza in ragione di circostanze irripetibili. Nessuno può vincere con questa legge elettorale, essa porta solo alla palude, che inghiottirebbe sia la premier che la legittima sfidante. Debbono fare come hanno saputo fare ieri sulla violenza alle donne: un accordo alla luce del sole per un nuovo bipolarismo". Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fdi, intervistato dal ‘Tempo’ .

"Bignami ha ragione, ma il Quirinale é parte lesa nella vicenda. Garofani ha espresso opinioni politiche sue, in una situazione privata, ma un consigliere del Capo dello Stato non è mai solo, nemmeno quando è solo", conclude.

