

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Bignami si sta ora prodigando a specificare che non si è rivolto al capo dello Stato ma a un suo consigliere. Ci sono poche regole non scritte in politica: il capo dello Stato non si mette mai in mezzo alla polemica politica. Proprio nella giornata di ieri il presidente della Repubblica, a cui va tutta la nostra solidarietà e sostegno, si è prodigato a difendere principi come la libertà e la democrazia. Pochi minuti dopo collega Borghi si è prodigato a farci sapere che non darà più il suo voto per il sostegno all'Ucraina. Forse più che chiedere a Mattarella di chiarire, Bignami dovrebbe occuparsi di Borghi che un po' più preoccupante". Lo dice in aula alla Camera il capogruppo di Azione, Matteo Richetti.

