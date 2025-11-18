Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Fazzolari, intervenendo come ‘avvocato d’ufficio’ di Bignami, conferma purtroppo quanto già sospettavamo: la complicità tra Palazzo Chigi e il capogruppo di FdI alla Camera nell’attacco al Quirinale”. Così il vicepresidente del gruppo del Pd alla Camera, Toni Ricciardi.
“Fratelli d’Italia e Meloni sbandierano la stabilità come principio cardine della loro esperienza di governo, ma mai come in questa legislatura ci troviamo davanti a un’instabilità istituzionale, con continui attacchi politici a tutti i poteri dello Stato. Meloni si dissoci".