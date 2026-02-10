

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Anche oggi Giorgia Meloni fa sapere da Palazzo Chigi che “non farà come Renzi”. Vero. Io facevo le riforme: JobsAct, Industria 4.0, unioni civili, 80€, giù IMU e IRAP. Lei non fa come Renzi: lei si occupa di Sanremo mentre gli stipendi non bastano e i coltelli aumentano". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

