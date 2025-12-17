

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Hanno detto aboliamo il numero chiuso e non l'hanno fatto, è tutto così, con la Fornero, l'elezione diretta del premier, tutto un continuo mentire. La Bernini dimostra che il governo ti vende false promesse e poi ti fregano, questo il motivo per cui il governo sta andando a carte 48". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira.



