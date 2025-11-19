

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni vuole tutto, anche il Quirinale. Non le basta Palazzo Chigi, non le basta un parlamento che vota sempre sì, non le basta il governo più longevo. No, lei vuole il Colle più alto. E inizia la sua campagna elettorale mettendo nel mirino anche un galantuomo come Sergio Mattarella". Lo scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

"La pressione fiscale cresce, la sicurezza è un problema, il costo della vita aumenta, gli italiani se ne vanno sempre più. Ma questo non conta per Meloni: per lei conta solo il potere. E allora da ieri è cominciata l’operazione Quirinale. Vogliono indebolire l’arbitro, vogliono tutto anche se non fanno nulla. Giorgia ormai è ingorda: non le basta niente, inventa un complotto al giorno pur di togliersi tutti di torno", conclude.

