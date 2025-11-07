

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni è una straordinaria comunicatrice, bravissima, riesce a imporre la narrazione più che proporre riforme come forse nessuno ha fatto mai, neanche Berlusconi aveva questa capacità di agenda setting, dopodiché per me è totalmente inidonea al governo del Paese". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo a Linkiesta festival 2025.

"Di sicurezza non si parla mai anche per colpa del centrosinistra, da quando Meloni è al governo sono tornati ad aumentare i reati. Alcuni dati sono superiori a quelli pre covid, un tema totalmente rimosso dalla discussione politica. Meloni ha vinto dicendo meno tasse e più sicurezza, ha aumentato la pressione fiscale e sono diminuite le percezioni di sicurezza da parte dei cittadini, a cui si somma una manovra mediocre. Dove sono i miliardi per i dazi e per la casa che aveva promesso?", conclude.

