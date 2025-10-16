Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Landini dice una frase troppo ma così dà visibilità alla Cgil, Meloni fa la vittima e nel frattempo nessuna parla dei problemi concreti. Solo chiacchiere in libertà". Lo dice Matteo Renzi a Dritto e Rovescio su Rete4.
Governo: Renzi, 'Landini attacca, Meloni fa la vittima e nessuno parla di problemi reali'
16 ottobre, 2025 • 20:43
