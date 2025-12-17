

Roma, 17 dic(Adnkronos) - "Dopo 32 mesi su 36 di produzione industriale negativa, vi entusiasmate per la cucina italiana patrimonio dell'Unesco. Sembrava che lei, presidente, e Lollobrigida aveste vinto Masterchef. Ma il costo dei generi alimentari è aumentato del 24% e di questo piuttosto si dovrebbe occupare, di questo si deve occupare un governo perchè non è merito suo se la cucina italiana è patrimonio dell'Unesco. E come risponde? Coll'attacco alla sinistra sul kebab. Trovo fantastico il gesto tecnico ma ho come l'impressione che il kebab sta a Giorgia Meloni come le brioches a Maria Antonietta". Così Matteo Renzi in aula al Senato sulle comunicazione della premier Giorgia Meloni sul consiglio Ue.

