

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Ieri Giorgia Meloni ha invitato il Crown Prince di Riad, Bin Salman, in Italia. Credo sia una scelta giusta: meglio tardi che mai. Evito di ricordare che cosa diceva Meloni sull’Arabia Saudita e cosa dicevamo noi. Anche qui: dire le cose giuste prima degli altri forse non porta voti, ma è l’unica cosa che un politico deve fare davvero. Il futuro va costruito, non può essere solo aspettato". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

