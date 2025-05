Roma, 20 mag (Adnkronos) - "L’Italia sta perdendo credibilità. Faccio un appello alla premier: basta polemiche, viviamo una stagione geopolitica difficile, mettiamoci al lavoro tutti insieme". Lo dice Matteo Renzi al Corriere della sera.

"Palazzo Chigi non gioca alcun ruolo nelle cancellerie e dunque si accontenta di influenzare le redazioni. La premier si preoccupa di venir bene in foto, non di influire sulle relazioni diplomatiche. Non è una leader, però è fotogenica", spiega il leader di Iv.

"Meloni deve scegliere se guidare l’Europa o se invece mettersi a capo dei sovranisti. Su questo ieri i populisti hanno ricevuto l’ennesimo stop dagli elettori europei", dice tra le altre cose Renzi.