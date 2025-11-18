Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Al Quirinale si registra stupore per le dichiarazioni del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa", Galeazzo Bignami, 'che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo".
Governo: Quirinale, 'stupore per parole Bignami, credito ad attacco al Colle ridicolo'
18 novembre, 2025 • 13:02
