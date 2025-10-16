Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Dare della ‘cortigiana’ alla presidente del Consiglio Meloni non è soltanto un’offesa ma è una battuta che squalifica chi la fa. Il segretario della Cgil Maurizio Landini dimostra con queste uscite di non essere in grado di ricoprire il suo ruolo di leader sindacale ma di abbassarsi ad affermazioni che dimostrano solo una faziosità politica che male si addice chi dovrebbe difendere i diritti dei lavoratori". Così la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del dipartimento tutela vittime del partito.
Governo: Pellegrino (FdI), 'con offesa a Meloni Landini squalifica se stesso'
16 ottobre, 2025 • 17:43
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Dare della ‘cortigiana’ alla presidente del Consiglio Meloni non è soltanto un’offesa ma è una battuta che squalifica chi la fa. Il segretario della Cgil Maurizio Landini dimostra con queste uscite di non essere in grado di ricoprire il suo ruolo di leader sindacale ma di abbassarsi ad affermazioni che dimostrano solo una faziosità politica che male si addice chi dovrebbe difendere i diritti dei lavoratori". Così la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del dipartimento tutela vittime del partito.