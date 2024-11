Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Il Governo e la sua maggioranza sono a pezzi, con divisioni gravi in Italia e in Europa. La maggioranza è spaccata in queste ore al Senato su vari emendamenti al Decreto Fiscale ma traballa anche in Europa dove la Lega si distingue e vota contro la nuova commissione, votando, di fatto, contro il commissario italiano Fitto. Se a questo aggiungiamo le gravi distanze in politica estera che sono la cifra dell’esecutivo Meloni, emerge con evidenza che la maggioranza non c'è più e deve prenderne atto”, così il capogruppo democratico nella commissione affari europei della Camera, Piero De Luca.