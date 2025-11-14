

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Ancora una volta giungono dati economici incoraggianti, a fronte di un’opposizione catastrofista che preferisce ingegnarsi a definire la ‘ricchezza’ per capire quali cittadini onesti e lavoratori meritano di essere colpiti dal fisco che vorrebbero loro. E che per fortuna non riusciranno a realizzare, perché gli italiani sanno distinguere bene le cassandre, abili soltanto nella propaganda, da chi lavora sodo per il loro benessere”. Così Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia.

“Fra i tanti allarmismi privi di fondamento - prosegue - un filone piuttosto insistente era quello secondo cui la nostra economia sarebbe stata spazzata via dai dazi. Invece a settembre, rispetto a un anno fa, abbiamo un export cresciuto di oltre il 10% in valore e di quasi l’8% in volume. L’import è aumentato in misura superiore? Certo, ma è il segno di una nazione dinamica e sempre più aperta all’esterno”.

“A renderci particolarmente fiduciosi, pur essendoci ancora molto lavoro da fare, è il calo del debito della pubblica amministrazione di circa 400 milioni in un mese, soprattutto grazie all’impegno dello Stato centrale. Nonostante le difficoltà che tutti conosciamo, il Governo Meloni continua a gestire i conti con responsabilità e attenzione alla crescita. E la legge di bilancio porta avanti questa visione”, conclude.

