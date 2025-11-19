

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Io condivido le parole di Bignami che ha detto che c’è un consigliere del Quirinale che si è prestato a illazioni, ma qualcosa anche di più, contro il governo che vengono confermati dall’intervista del consigliere stesso". Così Marco Osnato di Fratelli d’Italia, intervenendo a Start si Sky TG24.

"Lui ha parlato di quattro chiacchiere tra amici. Allora dovevi sceglierti meglio gli amici perché se ti registrano e hanno un audio… se sei il consigliere del presidente della Repubblica devi tenere una posizione super partes come quella del Quirinale, che noi riteniamo super partes come detto da Fazzolari. Noi ci riferivamo a questo atteggiamento di questo consigliere, che bisogna capire con chi fosse, che continua a tirare in mezzo il presidente della Repubblica. Non credo che in un’intervista, dopo quello che è successo, sia il caso di riproporre l’atteggiamento del presidente della Repubblica nei tuoi confronti. Mi sembra che sia una persona inappropriata a gestire un ruolo così importante". "O che si è dimostrata inappropriata. Noi abbiamo chiesto la smentita e lui ha invece dato la conferma di quello che ha detto", conclude.

