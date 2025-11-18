Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera attacca il Quirinale, afferma di averlo fatto all’insaputa della premier. Non domando nemmeno se sia vero, chiedo solo se è verosimile". Lo scrive sui social Andrea Orlando del Pd.
Governo: Orlando, 'Bignami attacca Colle a insaputa Meloni? E' verosimile?'
18 novembre, 2025 • 17:03
Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera attacca il Quirinale, afferma di averlo fatto all’insaputa della premier. Non domando nemmeno se sia vero, chiedo solo se è verosimile". Lo scrive sui social Andrea Orlando del Pd.