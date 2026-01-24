

Roma, 24 gen (Adnkronos) - “Matteo Salvini deve dare spiegazioni, e deve farlo subito. Prima di tutto sul perché abbia ricevuto al Ministero il leader nazista Tommy Robinson, con gravi precedenti penali e una storia di attacchi ai principi democratici. Un fatto di per sé gravissimo, incompatibile con il ruolo di un ministro della Repubblica". Lo dice Matteo Orfini, del Pd.

"Ma oggi emerge un ulteriore elemento che rende la vicenda ancora più inquietante. Nel video dell’incontro compare chiaramente un’altra persona, accanto al leader nazista, con il volto oscurato. Un dettaglio tutt’altro che marginale, che apre nuove domande a cui Salvini continua a sottrarsi -prosegue Orfini-. Chi era quella persona? Perché il suo volto è stato nascosto? A che titolo era presente? Oscurare un volto dentro un palazzo istituzionale è un gesto inquietante. La trasparenza non è facoltativa".



