

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Quando si dice che la toppa è peggiore del buco: Maurizio Landini avrebbe potuto scusarsi con Giorgia Meloni, senza cercare spiegazioni che offendono l’intelligenza prima ancora che la verità. Da tempo in Italia si dicono parole in libertà, si ricorre a espressioni che fomentano odio. È successo di nuovo e visto l’andazzo purtroppo non sarà nemmeno l’ultima volta". Così il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè di Forza Italia.

