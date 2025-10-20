

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Nuovo traguardo tagliato dal governo Meloni: è il terzo più longevo della storia della storia repubblicana. Con 1.094 giorni di durata dal giuramento, è terzo solo dopo due governi, guidati da Berlusconi, sempre di centrodestra. E’ evidente che gli italiani premiano una coalizione unita e accomunata da valori comuni e condivisi e apprezzino la leadership di Giorgia Meloni, prima premier donna, che ha restituito credibilità e autorevolezza alla nostra Nazione, ma soprattutto è guida seria per tutto l’esecutivo". Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"E’ un governo responsabile che guarda ai concreti e reali bisogni degli italiani, delle famiglie e delle imprese, dei pensionati, delle mamme lavoratrici, come dimostra anche la nuova manovra a cui si sta lavorando. Nonostante il canto stonato delle opposizioni che, per di raccattare voti, scredita la propria Nazione anche all’estero, gli italiani ci confermano di stare dalla nostra parte", conclude.

