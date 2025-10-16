

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Ieri sera il segretario generale della Cgil ha superato se stesso definendo in tv il presidente del consiglio ‘cortigiana di Trump’. Esempio plastico di una sinistra che predica il rispetto delle donne e di fatto le denigra, disprezza, prova a sminuirle alludendo che il loro successo sia frutto di atteggiamenti ammiccanti o peggio, come il termine usato da Landini lascia intendere. Solo un Landini che vende gli interessi dei lavoratori sulla piazza della violenza ProPal cercando lo sciopero del venerdì, nonostante l’occupazione salga costantemente, poteva esprimersi in una modalità così becero-sessista". Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Augusta Montaruli.

"Meno male che eravamo noi quelli della cultura patriarcale. Noi che di fatto ogni giorno dimostriamo - prosegue - grazie allo straordinario lavoro di Giorgia Meloni che una donna può e sa fare il presidente del Consiglio meglio di molti uomini che l’hanno preceduta. Che può e sa stare ai tavoli che contano e fare ascoltare la voce dell’Italia meglio e più degli uomini che l’hanno preceduta. Ma poi arriva un paladino della sinistra in un salotto tv a dire che no…non è brava è solo… una cortigiana".

"Landini si vergogni come uomo e come segretario di uno dei più importanti sindacati italiani. Il rappresentante della Cgil non solo ha perso ogni parvenza di credibilità ma si conferma discriminatorio verso una donna, cattivo maestro verso chi rappresenta, inutile per i lavoratori, arrogante contro gli italiani trascinando con sé l’intero sindacato se esso, tramite i suoi organi, non prenderà le distanze. Ora siamo in attesa di sentire cosa hanno da dire i leader dell’opposizione Schlein e Conte, se si accoderanno ancora una volta al delirio di Landini pur di essere nelle condizioni di tenere uno striscione in mano o se avranno la decenza di stigmatizzare quelle parole infami", conclude.

