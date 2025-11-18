

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Italia è intrappolata nella stagnazione e si avvia a essere penultima tra i 27 Paesi dell’Unione per crescita nel 2026, continuando a perdere terreno rispetto al resto d’Europa. Senza il Pnrr, che Fratelli d’Italia non ha votato, saremmo già scivolati in recessione". Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria del Partito democratico.

"Il Paese è fermo, paralizzato da una politica economica del tutto inadeguata e priva di risultati. E mentre l’economia ristagna, il governo ricorre ai consueti diversivi: polemiche costruite ad arte contro il Quirinale, attacchi alle istituzioni indipendenti, la riproposizione dell’Autonomia Differenziata e persino l’ipotesi di un nuovo condono edilizio, tutte mosse dettate esclusivamente da calcoli elettorali. Di fronte a un quadro così serio, è intollerabile che la maggioranza sprechi tempo ed energie in manovre di distrazione invece di occuparsi davvero di crescita, lavoro e servizi. Basta propaganda: il Paese ha bisogno di risposte concrete, non dell’ennesimo teatrino politico".

