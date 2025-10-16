

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le frasi sessiste del segretario della Cgil Landini che la definisce ‘cortigiana di Trump’. Landini, che dovrebbe rappresentare una sinistra progressista, si rivela il peggiore dei misogini. Peccato che si è dimenticato il ruolo che ricopre come capo della Cgil, sindacato storicamente anche femminista. Ormai il dibattito politico è scaduto nel più becero screditamento dell’avversario che se è donna, come la nostra premier, è ancor più stucchevole. Adesso Landini si scusi con Giorgia Meloni. E’ il minimo". Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.

