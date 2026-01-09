

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Mi sarei aspettata una domanda su un altro importante scoop che avete fatto in queste settimane, in questi mesi, relativo al fatto che io avrei brigato con l'Agenzia delle Entrate per far accatastare casa mia in una classe catastale diversa da quella che casa mia meriterebbe. Avete presentato questa come una grande inchiesta", ma "chiunque avesse voluto fare una proprio velocissima, brevissima verifica su questo tema, si sarebbe reso conto che nel quartiere nel quale io abito, fuori dal raccordo anulare, non c'è neanche una casa accatastata a livello A/8, cioè dove voi ritenete che io dovessi accatastare casa mia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno, rispondendo ad una domanda della giornalista de 'Il Domani'.

"In tutto il municipio nel quale abito -ha insistito la premier- ci sono due case accatastate A/8, una è la villa di un famoso calciatore con i campi da tennis dentro. Quindi non ho capito se lo scoop era che l'Agenzia delle Entrate deve accatastare casa della Meloni, perché la Meloni non ci sta esattamente simpatica, in una classe nella quale paga più tasse o se il vostro scoop era effettivamente una cosa seria. Ho approfittato per rispondere a una delle tante menzogne che ho sentito raccontare e alle accuse infamanti che ho sentito raccontare sul mio conto in questi anni".

