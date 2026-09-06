

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Grazie Cancelliere Christian Stocker, per le tue parole e per l’amicizia con cui Austria e Italia stanno affrontando insieme le sfide che abbiamo davanti. Condividiamo interessi e priorità strategiche che ci spingono a lavorare insieme per rafforzare la competitività delle nostre economie e la sicurezza dei nostri cittadini. Sono certa che continueremo a rafforzare questa collaborazione, con concretezza e determinazione, nell’interesse delle nostre Nazioni e di un’Europa più forte e sicura". Lo scrive sui social Giorgia Meloni replicando al post di Stocker con le congratulazioni per il record di durata.



