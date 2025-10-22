

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Io per mantenere il potere non sarò disposta a fare quello che ho visto fare a molti dei miei predecessori". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, ricordando che ''Gollum è un personaggio de 'Il Signore degli anelli' che fa di tutto per mantenere il potere".

