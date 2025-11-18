

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Le reazioni confuse e provocatorie di Bignami e di FdI a quanti li hanno invitati semplicemente a scusarsi per aver attaccato senza alcun fondamento la più alta delle istituzioni della Repubblica, la Presidenza, confermano che il principale partito di maggioranza ha deciso di aprire un conflitto senza precedenti con il Quirinale". Così il senatore del Pd, Marco Meloni.

"Se Giorgia Meloni continuerà a tacere non farà che darne una conferma. Al presidente Mattarella, alla struttura della Presidenza della Repubblica e al consigliere Garofani esprimo tutta la mia solidarietà, associandomi ai vertici dei gruppi parlamentari e alle forze politiche democratiche: gli italiani hanno nel presidente Mattarella e nel Quirinale un inscalfibile riferimento di equilibrio e di garanzia dell’unità nazionale e dei valori costituzionali, che non saranno certo le bufale giornalistiche né la sgangherata cultura istituzionale di questa destra post-fascista a minare”.

