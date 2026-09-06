

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Caro Abelardo De La Espriella, grazie per il calore con cui hai voluto rivolgerci le tue congratulazioni. Italia e Colombia condividono una lunga storia di amicizia, alimentata da profondi legami culturali e umani. È un patrimonio prezioso sul quale continuare a costruire, rafforzando il dialogo e la collaborazione tra le nostre Nazioni. Sono certa che continueremo a lavorare insieme per rendere sempre più forte questa amicizia e creare nuove opportunità per le nostre Nazioni". Lo scrive sui social Giorgia Meloni replicando al post con cui il presidente della Colombia le fa le congratulazioni per il record di durata del governo.

