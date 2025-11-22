

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Se devo pensare al termine 'scossone' lo vorrei dare alla mia parte politica concentrandoci su qui tanti che non hanno più fiducia nella politica. E per farlo dovremmo lavorare maggiormente a rafforzare il Pd che dovrebbe essere capace di parlare a più mondi possibili, non rinunciando a un elettorato diverso che c'è sempre stato e che può tornare. Io mi impegno perchè non si appaltino" le proposte riformiste "a un centro che dovrebbe nascere, perchè quelle istanze le possiamo rappresentare noi". Lo dice Simona Malpezzi del Pd a Fondazione Iniziativa Europa.

