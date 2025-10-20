

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il governo Meloni è il terzo per durata nella storia della Repubblica, grazie al voto degli elettori e all’unità della maggioranza. Una stabilità che ha consentito molti concreti risultati per il bene dell’Italia, come la manovra appena approvata che taglia le tasse aumenta le risorse per la sanità e sostiene famiglie e imprese". Così il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan su Instagram.

